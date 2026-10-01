ГКС Катовице - Погонь 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
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Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Погонь
Щецин
История личных встреч
|23.05.2026
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|4 : 0
|27.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Легия
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Погонь
|9
|18
|5
|ГКС Катовице
|10
|18
|6
|Висла Кр
|10
|17
|7
|Пяст
|10
|16
|8
|Корона
|10
|15
|9
|Заглембе Л
|10
|15
|10
|Ягеллония
|9
|12
|11
|Висла Плоцк
|9
|11
|12
|Краковия
|10
|11
|13
|Видзев
|10
|9
|14
|Мотор
|10
|9
|15
|Радомяк
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|10
|3
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