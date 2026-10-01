22:04 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

ГКС Катовице - Погонь 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
ГКС Катовице
Погонь

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Погонь
Щецин
История личных встреч
23.05.2026Польша — Экстракласса34-й турПогонь1 : 1ГКС Катовице
29.11.2025Польша — Экстракласса17-й турГКС Катовице2 : 0Погонь
06.04.2025Польша — Экстракласса27-й турПогонь4 : 0ГКС Катовице
27.09.2024Польша — Экстракласса10-й турГКС Катовице3 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь918
5 ГКС Катовице1018
6 Висла Кр1017
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Мотор109
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков108
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ГКС Катовице
0%
Ничья
0%
Погонь
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close