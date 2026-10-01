Динамо-Брест - Гомель 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
|30.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|50
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|23
|49
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|23
|46
|4
|Неман
|24
|43
|5
|Динамо-Брест
|24
|43
|6
|Гомель
|24
|39
|7
|Витебск
|24
|37
|8
|Минск
|24
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|24
|30
|10
|Славия-Мозырь
|24
|25
|11
|Барановичи
|24
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|24
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|16
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