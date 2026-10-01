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Динамо-Брест - Гомель 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Динамо-Брест
Гомель

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Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
30.05.2026Беларусь — Высшая лига10-й турГомель2 : 1Динамо-Брест
07.11.2025Беларусь — Высшая лига28-й турГомель3 : 0Динамо-Брест
21.06.2025Беларусь — Высшая лига13-й турДинамо-Брест0 : 1Гомель
27.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й турГомель2 : 1Динамо-Брест
11.05.2024Беларусь — Высшая лига8-й турДинамо-Брест1 : 1Гомель
08.10.2023Беларусь - Высшая лига24-й турГомель1 : 4Динамо-Брест
21.05.2023Беларусь - Высшая лига9-й турДинамо-Брест3 : 3Гомель
19.10.2022Беларусь - Высшая лига26-й турДинамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022Беларусь - Высшая лига11-й турГомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021Беларусь - Высшая лига24-й турГомель0 : 0Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Динамо Мн2349
3
Лига конференций
Ислочь2346
4 Неман2443
5 Динамо-Брест2443
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2421
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо-Брест
0%
Ничья
0%
Гомель
0%

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