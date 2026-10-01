Телстар - Фейеноорд 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Телстар
Велзен
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Роналд Куман
|3
|зщ
|Джеральд Алдерс
|4
|зщ
|Abdelnor Soualhia
|43
|зщ
|Марвин Персман
|16
|пз
|Sem Valk
|23
|пз
|Noach Shenkman
|10
|пз
|Tyrone Owusu
|17
|пз
|Нильс Россен
|7
|пз
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|27
|пз
|Патрик Брувер
|9
|нп
|Jelani Seedorf
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|9
|Эксельсиор
|8
|11
|10
|Херенвен
|8
|9
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|8
|3
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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