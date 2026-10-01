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Телстар - Фейеноорд 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Телстар
Фейеноорд

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Телстар
Велзен
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврРоналд Куман
3НидерландызщДжеральд Алдерс
4ФранциязщAbdelnor Soualhia
43БельгиязщМарвин Персман
16НидерландыпзSem Valk
23НидерландыпзNoach Shenkman
10НидерландыпзTyrone Owusu
17НидерландыпзНильс Россен
7ПортугалияпзРуй Жорж Монтейро Мендеш
27НидерландыпзПатрик Брувер
9НидерландынпJelani Seedorf
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
6НидерландызщДжерри Сен-Жюст
35ИспаниязщМика Мармоль
16ИспаниязщХавьер Лопес
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
28МароккопзУссама Таргаллин
10НидерландыпзЛучано Валенте
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19ИспаниянпНачо Ферри
Главные тренеры
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
История личных встреч
22.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турФейеноорд2 : 1Телстар
30.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТелстар1 : 2Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Гоу Эхед Иглс811
9 Эксельсиор811
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле84
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг83
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Телстар
0%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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