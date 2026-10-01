22:01 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

Бавария - РБ Лейпциг 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
40ГерманияврЙонас Урбиг
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
14КолумбияпзЛуис Диас
17ФранцияпзМайкл Олисе
34МароккопзИсмаэль Сайбари
9АнглиянпГарри Кейн
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
10ГерманияпзБраян Груда
7НорвегиянпАнтонио Нуса
40Бразилиянп Ромуло
28ФранциянпКристофер Нкунку
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АргентинаМартин Гастон Демикелис
История личных встреч
15.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Бавария3 : 1РБ Лейпциг
11.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБавария2 : 0РБ Лейпциг
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турРБ Лейпциг1 : 5Бавария
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБавария6 : 0РБ Лейпциг
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турРБ Лейпциг3 : 3Бавария
20.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБавария5 : 1РБ Лейпциг
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023Суперкубок Германии 2023ФиналБавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023Германия — Бундеслига33-й турБавария1 : 3РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Бавария
100%
Ничья
0%
РБ Лейпциг
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close