Бавария - РБ Лейпциг 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|14
|пз
|Луис Диас
|17
|пз
|Майкл Олисе
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|9
|нп
|Гарри Кейн
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|10
|пз
|Браян Груда
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
|15.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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