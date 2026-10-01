Брентфорд - Ливерпуль 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Игор Тьяго
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|42
|пз
|Трейморис Ньони
|23
|нп
|Виктор Муньос
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|67
|нп
|Льюис Кумас
Главные тренеры
|Кит Эндрюс
|Андони Ираола
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Халл Сити
|6
|9
|9
|Ливерпуль
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ковентри Сити
|6
|6
|15
|Ноттингем Форест
|6
|5
|16
|Астон Вилла
|6
|5
|17
|Сандерленд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
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