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Брентфорд - Ливерпуль 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брентфорд
Ливерпуль

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1ИрландияврКивин Келлехер
33ИталиязщМикаель Кайоде
20НорвегиязщКристоффер Аер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
6УкраинапзЕгор Ярмолюк
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
19АнглиянпДжейдон Энтони
9БразилиянпИгор Тьяго
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
5ФранциязщЖереми Жаке
7ГерманияпзФлориан Вирц
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
42АнглияпзТрейморис Ньони
23ИспаниянпВиктор Муньос
29ФранциянпБрэдли Баркола
67УэльснпЛьюис Кумас
Главные тренеры
ИрландияКит Эндрюс
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
24.05.2026Англия — Премьер-лига38-й турЛиверпуль1 : 1Брентфорд
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 2Ливерпуль
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турБрентфорд0 : 2Ливерпуль
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турЛиверпуль2 : 0Брентфорд
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд1 : 4Ливерпуль
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль3 : 0Брентфорд
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турЛиверпуль1 : 0Брентфорд
02.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турБрентфорд3 : 1Ливерпуль
16.01.2022Англия - Премьер-лига22-й турЛиверпуль3 : 0Брентфорд
25.09.2021Англия - Премьер-лига6-й турБрентфорд3 : 3Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити618
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Халл Сити69
9 Ливерпуль69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед68
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ковентри Сити66
15 Ноттингем Форест65
16 Астон Вилла65
17 Сандерленд64
18
Зона вылета
Борнмут63
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Брентфорд
100%
Ничья
0%
Ливерпуль
0%

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