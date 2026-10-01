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Эльферсберг - Аугсбург 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Эльферсберг
Аугсбург

Стартовый состав
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Составы команд
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
07.08.2015Кубок Германии1-й раундЭльферсберг1 : 3 ДВАугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльферсберг
0%
Ничья
0%
Аугсбург
0%

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