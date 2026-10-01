Эльферсберг - Аугсбург 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Составы команд
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
Аугсбург
Аугсбург
История личных встреч
|07.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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