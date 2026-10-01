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Шахтёр - Колос 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
17 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Шахтёр
Колос

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Составы команд
Шахтёр
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
История личных встреч
21.05.2026Украина — Премьер-лига30-й турШахтёр0 : 1Колос
06.12.2025Украина — Премьер-лига15-й турКолос0 : 0Шахтёр
19.04.2025Украина — Премьер-лига25-й турШахтёр2 : 4Колос
18.10.2024Украина — Премьер-лига10-й турКолос0 : 1Шахтёр
08.03.2024Украина - Премьер-лига20-й турШахтёр3 : 2Колос
27.08.2023Украина - Премьер-лига5-й турКолос0 : 2Шахтёр
28.04.2023Украина - Премьер-лига23-й турКолос1 : 3Шахтёр
19.10.2022Украина - Премьер-лига8-й турШахтёр3 : 0Колос
07.11.2021Украина - Премьер-лига14-й турКолос1 : 3Шахтёр
14.02.2021Украина - Премьер-лига14-й турКолос0 : 0Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря811
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос78
10 Буковина88
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец75
15
Зона вылета
Кривбасс65
16
Зона вылета
Кудровка82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шахтёр
0%
Ничья
0%
Колос
0%

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