Шахтёр - Колос 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
17 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
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Составы команд
Шахтёр
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|21.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|19.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|18.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|28.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|8
|11
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|9
|9
|9
|Колос
|7
|8
|10
|Буковина
|8
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|8
|2
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