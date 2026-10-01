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Манчестер Сити - Ипсвич Таун 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Фарай Халлам (Англия);
Манчестер Сити
Ипсвич Таун

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия пз Эллиот Андерсон
7 Сенегал пз Илиман Ндиайе
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
42 Гана пз Антуан Семеньо
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
28 Англия вр Кристиан Уолтон
6 Марокко зщ Исса Диоп
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
3 Англия зщ Лейф Дэвис
23 Сербия пз Саша Лукич
42 Кот-д&#039;Ивуар пз Абдул Уаттара
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
47 Англия пз Джек Кларк
19 Бразилия нп Эмерсонн
7 Гана нп Абдул Фатаву
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ипсвич Таун0 : 6Манчестер Сити
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1Ипсвич Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити618
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Халл Сити69
9 Ливерпуль69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед68
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ковентри Сити66
15 Ноттингем Форест65
16 Астон Вилла65
17 Сандерленд64
18
Зона вылета
Борнмут63
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Манчестер Сити
100%
Ничья
0%
Ипсвич
0%

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