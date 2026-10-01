Манчестер Сити - Ипсвич Таун 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Фарай Халлам (Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|6
|зщ
|Исса Диоп
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|23
|пз
|Саша Лукич
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|47
|пз
|Джек Кларк
|19
|нп
|Эмерсонн
|7
|нп
|Абдул Фатаву
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Гари О'Нил
История личных встреч
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Халл Сити
|6
|9
|9
|Ливерпуль
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ковентри Сити
|6
|6
|15
|Ноттингем Форест
|6
|5
|16
|Астон Вилла
|6
|5
|17
|Сандерленд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
Кто победит?
2 голосов болельщиков