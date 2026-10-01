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КАМАЗ - Нефтехимик 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
КАМАЗ
Нефтехимик

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Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияАнтон Геннадьевич Хазов
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
10.04.2026Россия — Лига Pari28-й турКАМАЗ0 : 0Нефтехимик
17.08.2025Россия — Лига Pari5-й турНефтехимик1 : 3КАМАЗ
19.04.2025Россия — Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик0 : 0КАМАЗ
01.09.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ0 : 0Нефтехимик
08.03.2024Россия — Мелбет Первая лига22-й турНефтехимик2 : 0КАМАЗ
16.09.2023Россия — Мелбет Первая лига10-й турКАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турКАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022ФНЛ - Первый дивизион30-й турНефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021ФНЛ - Первый дивизион12-й турКАМАЗ0 : 1Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1326
3
Плей-офф за повышение
Велес1426
4
Плей-офф за повышение
Урал1325
5 Торпедо М1324
6 Спартак Кс1324
7 Шинник1319
8 Ротор1318
9 Уфа1318
10 Арсенал Т1316
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1314
14 Ленинградец1313
15 Нефтехимик1312
16
Зона вылета
КАМАЗ1310
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
КАМАЗ
0%
Ничья
0%
Нефтехимик
0%

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