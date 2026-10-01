22:01 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

Труа - Ланс 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Труа
Ланс

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Труа
Труа
Ланс
Ланс
История личных встреч
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаТруа2 : 4Ланс
28.01.2023Франция - Лига 120-й турТруа1 : 1Ланс
09.09.2022Франция - Лига 17-й турЛанс1 : 0Труа
14.05.2022Франция - Лига 137-й турТруа1 : 3Ланс
05.11.2021Франция - Лига 113-й турЛанс4 : 0Труа
04.02.2020Франция - Лига 223-й турЛанс1 : 0Труа
24.08.2019Франция - Лига 25-й турТруа2 : 0Ланс
13.08.2019Франция - Кубок лиги1-й раундТруа1 : 2Ланс
24.05.2019Франция - Лига 21-й турТруа1 : 2 ДВЛанс
28.01.2019Франция - Лига 222-й турТруа1 : 0Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
Лилль613
3
Лига чемпионов
Ренн613
4
Лига чемпионов
Лион611
5
Лига Европы
Париж611
6
Лига конференций
ПСЖ611
7 Брест68
8 Лорьян68
9 Ницца68
10 Ланс67
11 Страсбург67
12 Анже67
13 Марсель66
14 Ле-Ман66
15 Тулуза66
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Труа
0%
Ничья
0%
Ланс
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close