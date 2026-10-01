Труа - Ланс 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Труа
Труа
Ланс
Ланс
История личных встреч
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|28.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|09.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|05.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 2 ДВ
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Париж
|6
|11
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|6
|11
|7
|Брест
|6
|8
|8
|Лорьян
|6
|8
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ланс
|6
|7
|11
|Страсбург
|6
|7
|12
|Анже
|6
|7
|13
|Марсель
|6
|6
|14
|Ле-Ман
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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