Шальке-04 - Майнц 17 Октября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Лорис Кариус
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|25
|зщ
|Никола Катич
|17
|зщ
|Адриан Гантенбайн
|8
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|20
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|19
|нп
|Кенан Караман
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|1
|вр
|Александер Шволов
|4
|зщ
|Штефан Пош
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|пз
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|9
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
Главные тренеры
|Мирон Муслич
|Урс Фишер
История личных встреч
|05.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|09.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2021
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|20.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|09.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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