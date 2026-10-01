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Шальке-04 - Майнц 17 Октября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Рихард Хемпель (Германия);
Шальке-04
Майнц

Стартовый состав
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Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майнц
Майнц
1ГерманияврЛорис Кариус
4ТурциязщХасан Куручай
25Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
17ШвейцариязщАдриан Гантенбайн
8ГерманиязщРобин Госенс
5ГерманиязщТимо Беккер
23ГерманияпзСуфьян Эль-Фаузи
13ЯпонияпзСатоси Танака
20АвстрияпзЧуквубуйке Адаму
19ТурциянпКенан Караман
24АлжирнпАдиль Аушиш
1ГерманияврАлександер Шволов
4АвстриязщШтефан Пош
3ПерузщФабио Грубер
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранцияпзАнтони Каси
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
9ГерманиянпФиллип Тиц
23СуринамнпШеральдо Бекер
Главные тренеры
АвстрияМирон Муслич
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
05.05.2023Германия — Бундеслига31-й турМайнц2 : 3Шальке-04
09.11.2022Германия — Бундеслига14-й турШальке-041 : 0Майнц
05.03.2021Германия — Бундеслига24-й турШальке-040 : 0Майнц
07.11.2020Германия — Бундеслига7-й турМайнц2 : 2Шальке-04
16.02.2020Германия - Бундеслига22-й турМайнц0 : 0Шальке-04
20.09.2019Германия - Бундеслига5-й турШальке-042 : 1Майнц
23.02.2019Германия - Бундеслига23-й турМайнц3 : 0Шальке-04
29.09.2018Германия - Бундеслига6-й турШальке-041 : 0Майнц
09.03.2018Германия - Бундеслига26-й турМайнц0 : 1Шальке-04
20.10.2017Германия - Бундеслига9-й турШальке-042 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шальке-04
0%
Ничья
0%
Майнц
0%

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