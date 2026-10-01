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Вердер - Падерборн 07 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Вердер
Падерборн 07

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Составы команд
Вердер
Бремен
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаПадерборн 070 : 1Вердер
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаПадерборн 072 : 2 5 : 4Вердер
22.01.2022Германия - Вторая Бундеслига20-й турПадерборн 073 : 4Вердер
15.08.2021Германия - Вторая Бундеслига3-й турВердер1 : 4Падерборн 07
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турПадерборн 071 : 5Вердер
08.12.2019Германия - Бундеслига14-й турВердер0 : 1Падерборн 07
26.04.2015Германия - Бундеслига30-й турПадерборн 072 : 2Вердер
29.11.2014Германия - Бундеслига13-й турВердер4 : 0Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вердер
0%
Ничья
0%
Падерборн 07
0%

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