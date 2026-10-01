Вердер - Падерборн 07 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Вердер
Бремен
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 5 : 4
|22.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 4
|15.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 5
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|26.04.2015
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2
|29.11.2014
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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