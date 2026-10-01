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Унион - Боруссия Д 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Унион
Боруссия Д

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
1ДанияврФредерик Рённов
4БельгиязщЗено ван ден Босх
15ГерманиязщТом Роте
2ГерманиязщФеликс Удуохай
19ГерманияпзЯник Хаберер
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
11Южная КореяпзЧон У Ён
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ТуниспзРани Хедира
30ШвейцарияпзКастриот Имери
21ГерманиянпТим Скарке
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
7АнглияпзДжоб Беллингем
8ГерманияпзФеликс Нмеча
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
18АнглиянпИтан Нванери
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турУнион0 : 3Боруссия Д
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турБоруссия Д3 : 0Унион
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0Унион
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турУнион2 : 1Боруссия Д
02.03.2024Германия — Бундеслига24-й турУнион0 : 2Боруссия Д
07.10.2023Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д4 : 2Унион
08.04.2023Германия — Бундеслига27-й турБоруссия Д2 : 1Унион
16.10.2022Германия — Бундеслига10-й турУнион2 : 0Боруссия Д
13.02.2022Германия - Бундеслига22-й турУнион0 : 3Боруссия Д
19.09.2021Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д4 : 2Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Унион
0%
Ничья
0%
Боруссия Д
0%

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