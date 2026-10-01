Унион - Боруссия Д 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|15
|зщ
|Том Роте
|2
|зщ
|Феликс Удуохай
|19
|пз
|Яник Хаберер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|11
|пз
|Чон У Ён
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|30
|пз
|Кастриот Имери
|21
|нп
|Тим Скарке
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|18
|нп
|Итан Нванери
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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