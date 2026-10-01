Валенсия - Атлетик Б 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
17 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|18
|зщ
|Пепелу
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|19
|нп
|Дани Раба
|9
|нп
|Уго Дуро
|7
|нп
|Арно Данжума
|1
|вр
|Унай Симон
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
|23
|пз
|Роберт Наварро
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|28
|пз
|Пейо Каналес
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Эдин Терзич
История личных встреч
|10.05.2026
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 3
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|8
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|8
|10
|Осасуна
|8
|8
|11
|Сельта
|8
|8
|12
|Хетафе
|8
|8
|13
|Атлетик Б
|6
|8
|14
|Эспаньол
|8
|8
|15
|Вильярреал
|8
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Эльче
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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