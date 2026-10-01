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Валенсия - Атлетик Б 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
17 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Валенсия
Атлетик Б

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24АргентиназщПабло Маффео
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
18Испаниязщ Пепелу
12НидерландызщЮстин де Хас
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
2АргентинапзГвидо Родригес
19ИспаниянпДани Раба
9ИспаниянпУго Дуро
7НидерландынпАрно Данжума
1ИспанияврУнай Симон
4ИспаниязщАйтор Паредес
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
12ИспаниязщХесус Аресо
16ИспанияпзИньиго Руис де Галаррета
23ИспанияпзРоберт Наварро
7ИспанияпзАлекс Беренгер
9ГанапзИньяки Уильямс
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
28ИспанияпзПейо Каналес
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
10.05.2026Испания — Примера35-й турАтлетик Б0 : 1Валенсия
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 2Атлетик Б
20.09.2025Испания — Примера5-й турВаленсия2 : 0Атлетик Б
18.05.2025Испания — Примера37-й турВаленсия0 : 1Атлетик Б
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетик Б1 : 0Валенсия
20.01.2024Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 0Атлетик Б
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетик Б2 : 2Валенсия
11.02.2023Испания - Примера21-й турВаленсия1 : 2Атлетик Б
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 3Атлетик Б
21.08.2022Испания - Примера2-й турАтлетик Б1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона824
2
Лига чемпионов
Атлетико М819
3
Лига чемпионов
Бетис819
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво810
9 Райо Вальекано78
10 Осасуна88
11 Сельта88
12 Хетафе88
13 Атлетик Б68
14 Эспаньол88
15 Вильярреал88
16 Расинг88
17 Леванте76
18
Зона вылета
Эльче86
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Валенсия
0%
Ничья
0%
Атлетик Б
0%

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