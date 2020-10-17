Краковия - Легия 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
17 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Краковия
Краков
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|08.03.2026
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|3 : 2
|20.12.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|2 : 2
|29.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|3 : 0
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 0
|05.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Легия
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Погонь
|9
|18
|5
|ГКС Катовице
|10
|18
|6
|Висла Кр
|10
|17
|7
|Пяст
|10
|16
|8
|Корона
|10
|15
|9
|Заглембе Л
|10
|15
|10
|Ягеллония
|9
|12
|11
|Висла Плоцк
|9
|11
|12
|Краковия
|10
|11
|13
|Видзев
|10
|9
|14
|Мотор
|10
|9
|15
|Радомяк
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков