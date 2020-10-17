22:04 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

Краковия - Легия 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
17 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Краковия
Легия

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Краковия
Краков
Легия
Варшава
Главные тренеры
ПольшаМарек Папшун
История личных встреч
08.03.2026Польша — Экстракласса24-й турЛегия1 : 0Краковия
31.08.2025Польша — Экстракласса7-й турКраковия2 : 1Легия
18.05.2025Польша — Экстракласса33-й турКраковия3 : 1Легия
23.11.2024Польша — Экстракласса16-й турЛегия3 : 2Краковия
20.12.2023Польша - Экстракласса2-й турКраковия2 : 0Легия
17.12.2023Польша - Экстракласса19-й турЛегия2 : 0Краковия
12.02.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 20-й турЛегия2 : 2Краковия
29.07.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 3-й турКраковия3 : 0Легия
21.05.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 34-й турЛегия3 : 0Краковия
05.12.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 17-й турКраковия1 : 0Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1025
2
Лига чемпионов
Лех П922
3
Лига Европы
Легия1022
4
Лига конференций
Погонь918
5 ГКС Катовице1018
6 Висла Кр1017
7 Пяст1016
8 Корона1015
9 Заглембе Л1015
10 Ягеллония912
11 Висла Плоцк911
12 Краковия1011
13 Видзев109
14 Мотор109
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков108
17
Зона вылета
Шлёнск106
18
Зона вылета
Ракув103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краковия
0%
Ничья
0%
Легия
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close