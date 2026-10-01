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Фулхэм - Халл Сити 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Халл Сити

Стартовый состав
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Составы команд
Фулхэм
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1ГерманияврБернд Лено
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
3НигериязщКэлвин Бейсси
30АнглиязщРайан Сесеньон
21БельгиязщТимоти Кастань
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
16НорвегияпзСандер Берге
14НорвегияпзОскар Бобб
24АнглияпзДжош Кинг
17НигерияпзАлекс Айуоби
7ИспаниянпГонсало Гарсия
19ГрецияврКонстантинос Цолакис
2АнглиязщЛьюи Койл
6НигериязщСеми Аджайи
15ИрландиязщДжон Иган
3АнглиязщРайан Джилз
22АвстралиязщЛукас Херрингтон
27АнглияпзРеган Слейтер
42АнглияпзТим Айрогбунам
7УэльснпСорба Томас
9ШотландиянпОливер Макбарни
10АлжирнпМохамед Беллуми
Главные тренеры
ИспанияАльваро Арбелоа
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаХалл Сити0 : 2Фулхэм
12.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турХалл Сити0 : 1Фулхэм
21.08.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турФулхэм2 : 0Халл Сити
11.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турХалл Сити0 : 1Фулхэм
02.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турФулхэм0 : 3Халл Сити
30.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХалл Сити2 : 2Фулхэм
13.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турФулхэм2 : 1Халл Сити
29.01.2017Кубок Англии1/16 финалаФулхэм4 : 1Халл Сити
23.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турФулхэм0 : 1Халл Сити
19.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турХалл Сити2 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити618
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Брентфорд610
5
Лига Европы
Эвертон610
6
Лига Европы
Челси610
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед69
8 Халл Сити69
9 Ливерпуль69
10 Ипсвич Таун69
11 Ньюкасл Юнайтед68
12 Кристал Пэлас67
13 Манчестер Юнайтед66
14 Ковентри Сити66
15 Ноттингем Форест65
16 Астон Вилла65
17 Сандерленд64
18
Зона вылета
Борнмут63
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
20
Зона вылета
Фулхэм62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фулхэм
0%
Ничья
0%
Халл Сити
0%

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