Фулхэм - Халл Сити 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Фулхэм
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
|1
|вр
|Бернд Лено
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|19
|пз
|Ши Чарльз
|16
|пз
|Сандер Берге
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|3
|зщ
|Райан Джилз
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
|27
|пз
|Реган Слейтер
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|7
|нп
|Сорба Томас
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Сергей Якирович
История личных встреч
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2
|12.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 1
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 3
|30.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 2
|13.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 1
|29.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|23.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 1
|19.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|6
|10
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|6
|10
| 6
Лига Европы
|Челси
|6
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|8
|Халл Сити
|6
|9
|9
|Ливерпуль
|6
|9
|10
|Ипсвич Таун
|6
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|7
|13
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|14
|Ковентри Сити
|6
|6
|15
|Ноттингем Форест
|6
|5
|16
|Астон Вилла
|6
|5
|17
|Сандерленд
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Фулхэм
|6
|2
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