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Лилль - Брест 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Лилль
Брест

Стартовый состав
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Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
1 Турция вр Берке Озер
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
23 Франция зщ Танги Ньянзу
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
28 Франция пз Гаэтан Перрен
7 Франция нп Дилан Баква
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
70 Франция зщ Кенни Лала
4 Франция зщ Готье Льорис
2 Франция зщ Брэдли Локо
29 Франция пз Лука Тусар
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
9 Сенегал пз Пате Мбуп
23 Мали пз Камори Думбия
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
Главные тренеры
Италия Давиде Анчелотти
История личных встреч
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Лилль1 : 1Брест
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Брест3 : 3Лилль
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Брест2 : 0Лилль
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Лилль3 : 1Брест
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1Лилль
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 0Брест
24.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 1Брест
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Брест0 : 0Лилль
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Брест2 : 0Лилль
23.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Лилль1 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
Лилль613
3
Лига чемпионов
Ренн613
4
Лига чемпионов
Лион611
5
Лига Европы
Париж611
6
Лига конференций
ПСЖ611
7 Брест68
8 Лорьян68
9 Ницца68
10 Ланс67
11 Страсбург67
12 Анже67
13 Марсель66
14 Ле-Ман66
15 Тулуза66
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лилль
0%
Ничья
0%
Брест
0%

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