Лилль - Брест 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лилль
Лилль
Брест
Брест
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
|7
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Пате Мбуп
|23
|пз
|Камори Думбия
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Мама Бальде
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Париж
|6
|11
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|6
|11
|7
|Брест
|6
|8
|8
|Лорьян
|6
|8
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ланс
|6
|7
|11
|Страсбург
|6
|7
|12
|Анже
|6
|7
|13
|Марсель
|6
|6
|14
|Ле-Ман
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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