Локомотив М - Краснодар 17 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Зенит
|10
|21
|4
|Краснодар
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|10
|12
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ахмат
|10
|11
|12
|Ростов
|10
|11
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|10
|10
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Родина
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|10
|3
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