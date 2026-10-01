21:57 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

Локомотив М - Краснодар 17 Октября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
17 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Локомотив М
Краснодар

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Локомотив М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
23.11.2025Мир Российская Премьер-лига16-й турЛокомотив М1 : 1Краснодар
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турКраснодар1 : 2Локомотив М
08.12.2024Мир Российская Премьер-лига18-й турКраснодар0 : 0Локомотив М
01.09.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М0 : 3Краснодар
31.03.2024Мир Российская Премьер-лига22-й турЛокомотив М1 : 1Краснодар
19.08.2023Мир Российская Премьер-лига5-й турКраснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023Мир Российская Премьер-лига20-й турЛокомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AКраснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа AЛокомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
06.08.2022Мир Российская Премьер-лига4-й турКраснодар3 : 0Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Зенит1021
4 Краснодар1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1012
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1012
11 Ахмат1011
12 Ростов1011
13
Стыковая зона
Локомотив М1010
14
Стыковая зона
Акрон108
15
Зона вылета
Родина105
16
Зона вылета
Факел103
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
100%
Краснодар
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close