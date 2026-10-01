Актобе - Ордабасы 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
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Составы команд
Актобе
Актобе
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|03.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|18.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|27
|64
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|27
|51
|4
|Актобе
|27
|45
|5
|Окжетпес
|27
|45
|6
|Елимай
|27
|41
|7
|Тобол
|27
|37
|8
|Улытау
|27
|35
|9
|Женис
|27
|32
|10
|Каспий
|27
|32
|11
|Кызыл-Жар
|27
|28
|12
|Атырау
|27
|26
|13
|Иртыш П
|27
|26
|14
|Кайсар
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Алтай
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Жетысу
|27
|22
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