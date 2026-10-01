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Гамбург - Штутгарт 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Гамбург
Штутгарт

Стартовый состав
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Составы команд
Гамбург
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
1ПортугалияврДаниэл Хойер
24АргентиназщНиколас Капальдо
33БельгиязщСебастиан Борнау
17ФранциязщВарме Омари
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
22ГерманияпзКофи Амоако
5ФранцияпзМартен Аделин
20ПортугалияпзФабиу Виейра
3НорвегияпзДавид Мёллер Вольфе
7МароккопзЗакария Эль-Уахди
15ДаниянпЮссуф Поульсен
41ГерманияврДеннис Займен
3НидерландызщРамон Хендрикс
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
29ГерманиязщФинн Ельч
44СловакияпзЛео Сауэр
16ТурцияпзАтакан Каразор
26ГерманияпзДениз Ундав
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманиянпКрис Фюрих
18ГерманиянпДжейми Левелинг
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
12.04.2026Германия — Бундеслига29-й турШтутгарт4 : 0Гамбург
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турГамбург2 : 1Штутгарт
05.06.2023Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчГамбург1 : 3Штутгарт
01.06.2023Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчШтутгарт3 : 0Гамбург
28.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 2Гамбург
29.10.2019Кубок Германии2-й раундГамбург1 : 2 ДВШтутгарт
26.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турГамбург6 : 2Штутгарт
31.03.2018Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт1 : 1Гамбург
04.11.2017Германия - Бундеслига11-й турГамбург3 : 1Штутгарт
30.01.2016Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт2 : 1Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург513
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
Бавария511
4
Лига чемпионов
Байер510
5
Лига Европы
РБ Лейпциг59
6
Лига конференций
Аугсбург58
7 Вердер58
8 Майнц57
9 Эльферсберг57
10 Кёльн57
11 Штутгарт56
12 Гамбург56
13 Шальке-0455
14 Айнтрахт Ф55
15 Падерборн 0754
16
Стыковая зона
Унион54
17
Зона вылета
Хоффенхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гамбург
0%
Ничья
0%
Штутгарт
0%

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