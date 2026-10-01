Гамбург - Штутгарт 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
17 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Гамбург
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|17
|зщ
|Варме Омари
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|22
|пз
|Кофи Амоако
|5
|пз
|Мартен Аделин
|20
|пз
|Фабиу Виейра
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|15
|нп
|Юссуф Поульсен
|41
|вр
|Деннис Займен
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|44
|пз
|Лео Сауэр
|16
|пз
|Атакан Каразор
|26
|пз
|Дениз Ундав
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|12.04.2026
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|5
|10
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|5
|8
|7
|Вердер
|5
|8
|8
|Майнц
|5
|7
|9
|Эльферсберг
|5
|7
|10
|Кёльн
|5
|7
|11
|Штутгарт
|5
|6
|12
|Гамбург
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|5
|14
|Айнтрахт Ф
|5
|5
|15
|Падерборн 07
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Унион
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хоффенхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|0
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