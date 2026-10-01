АДО Ден Хааг - ПСВ Эйндховен 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Килиан Никиема
|5
|зщ
|Йонас Йенсен-Эббью
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|4
|зщ
|Маттео Вам
|18
|зщ
|Секу Силла
|24
|зщ
|Алехандро Посо
|25
|пз
|Юхо Кило
|8
|пз
|Ян Жамбурек
|17
|пз
|Джален Хоукинс
|11
|пз
|Эван Роттир
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|24
|пз
|Кодаи Сано
|20
|пз
|Гус Тиль
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|02.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|13.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|01.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|15.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|11.08.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|21.04.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|15.09.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 7
|29.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|16.12.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 0
|15.04.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|9
|Эксельсиор
|8
|11
|10
|Херенвен
|8
|9
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|8
|3
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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