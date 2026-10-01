22:01 ()
Расписание матчей
Пятница 16 октября
Суббота 17 октября
Свернуть список

АДО Ден Хааг - ПСВ Эйндховен 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
АДО Ден Хааг
ПСВ Эйндховен

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1Буркина-ФасоврКилиан Никиема
5ГаназщЙонас Йенсен-Эббью
3НидерландызщПаскаль Мюлдер
4БельгиязщМаттео Вам
18ГвинеязщСеку Силла
24ИспаниязщАлехандро Посо
25ФинляндияпзЮхо Кило
8ЧехияпзЯн Жамбурек
17ГерманияпзДжален Хоукинс
11НидерландыпзЭван Роттир
46ЧехиянпЯнник Эдуардо
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
6НидерландызщРайан Фламинго
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
17БразилиязщМауро Жуниор
31БельгиязщНоа Фернандес
24ЯпонияпзКодаи Сано
20НидерландыпзГус Тиль
21НидерландыпзСвен Мейнанс
7НидерландыпзРубен ван Боммел
19Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
02.03.2023Кубок Нидерландов1/4 финалаПСВ Эйндховен3 : 1АДО Ден Хааг
13.02.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАДО Ден Хааг2 : 2ПСВ Эйндховен
01.11.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турПСВ Эйндховен4 : 0АДО Ден Хааг
15.02.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАДО Ден Хааг0 : 3ПСВ Эйндховен
11.08.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турПСВ Эйндховен3 : 1АДО Ден Хааг
21.04.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПСВ Эйндховен3 : 1АДО Ден Хааг
15.09.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАДО Ден Хааг0 : 7ПСВ Эйндховен
29.04.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турАДО Ден Хааг3 : 3ПСВ Эйндховен
16.12.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПСВ Эйндховен3 : 0АДО Ден Хааг
15.04.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАДО Ден Хааг1 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Гоу Эхед Иглс811
9 Эксельсиор811
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле84
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг83
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
ПСВ Эйндховен
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close