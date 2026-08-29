Кудровка - Буковина 17 Октября прямая трансляция
17 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
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Составы команд
Кудровка
Буковина
Черновцы
История личных встреч
|11.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 3
|04.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|29.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|8
|11
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|9
|9
|9
|Колос
|7
|8
|10
|Буковина
|8
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|8
|2
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