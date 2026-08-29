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Кудровка - Буковина 17 Октября прямая трансляция

17 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Кудровка
Буковина

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Составы команд
Кудровка
Буковина
Черновцы
История личных встреч
11.10.2026Украина — Премьер-лига8-й тур2 : 1Кудровка
03.10.2026Украина — Премьер-лига6-й тур2 : 1Кудровка
20.09.2026Украина — Премьер-лига7-й турКудровка2 : 3
04.09.2026Украина — Премьер-лига5-й тур5 : 1Кудровка
29.08.2026Украина — Премьер-лига4-й турКудровка0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря811
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос78
10 Буковина88
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец75
15
Зона вылета
Кривбасс65
16
Зона вылета
Кудровка82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кудровка
0%
Ничья
0%
Буковина
0%

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