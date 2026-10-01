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Ганновер-96 - Санкт-Паули 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
17 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Ганновер-96
Санкт-Паули

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Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-961 : 2Санкт-Паули
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 0Ганновер-96
05.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Санкт-Паули2 : 0Ганновер-96
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-962 : 2Санкт-Паули
20.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули0 : 3Ганновер-96
11.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-961 : 0Санкт-Паули
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули1 : 2Ганновер-96
16.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 3Санкт-Паули
17.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-964 : 0Санкт-Паули
30.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули0 : 1Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта721
2
Повышение
Нюрнберг717
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Магдебург713
5 Вольфсбург712
6 Кайзерслаутерн712
7 Санкт-Паули710
8 Энерги78
9 Арминия78
10 Оснабрюк78
11 Айнтрахт Б77
12 Бохум77
13 Ганновер-9677
14 Дармштадт 9877
15 Гройтер Фюрт76
16
Стыковая зона
Динамо Др75
17
Зона вылета
Карлсруэ75
18
Зона вылета
Хольштайн74
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ганновер-96
0%
Ничья
0%
Санкт-Паули
0%

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