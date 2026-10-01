Ганновер-96 - Санкт-Паули 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
17 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 8-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Марцель Рапп
История личных встреч
|21.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|05.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|11.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|30.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|7
|21
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|7
|17
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Магдебург
|7
|13
|5
|Вольфсбург
|7
|12
|6
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|7
|Санкт-Паули
|7
|10
|8
|Энерги
|7
|8
|9
|Арминия
|7
|8
|10
|Оснабрюк
|7
|8
|11
|Айнтрахт Б
|7
|7
|12
|Бохум
|7
|7
|13
|Ганновер-96
|7
|7
|14
|Дармштадт 98
|7
|7
|15
|Гройтер Фюрт
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Карлсруэ
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|4
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