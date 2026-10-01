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Страсбург - ПСЖ 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
17 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Страсбург
ПСЖ

Стартовый состав
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Составы команд
Страсбург
Страсбург
ПСЖ
Париж
1 Дания вр Филип Йоргенсен
4 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
16 Швеция зщ Дженезис Антви
36 Испания зщ Осо
31 Германия зщ Карим Кулибали
14 Португалия пз Дариу Эсугу
7 Англия пз Самуэль Амо-Амейо
23 Португалия пз Диогу де Соуза
80 Марокко пз Жессим Яссин
10 США пз Джованни Рейна
30 Испания нп Хакобо Ортега
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
4 Бразилия пз Лукас Бералдо
8 Испания пз Фабиан Руис
9 Испания нп Ферран Торрес
22 Бельгия нп Мика Годтс
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2ПСЖ
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ3 : 3Страсбург
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Страсбург2 : 1ПСЖ
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
02.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2ПСЖ
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ3 : 0Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 1Страсбург
29.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако614
2
Лига чемпионов
Лилль613
3
Лига чемпионов
Ренн613
4
Лига чемпионов
Лион611
5
Лига Европы
Париж611
6
Лига конференций
ПСЖ611
7 Брест68
8 Лорьян68
9 Ницца68
10 Ланс67
11 Страсбург67
12 Анже67
13 Марсель66
14 Ле-Ман66
15 Тулуза66
16
Стыковая зона
Осер66
17
Зона вылета
Труа64
18
Зона вылета
Гавр62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Страсбург
0%
Ничья
0%
ПСЖ
0%

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