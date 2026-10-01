Страсбург - ПСЖ 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
17 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Страсбург
Страсбург
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|36
|зщ
|Осо
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|80
|пз
|Жессим Яссин
|10
|пз
|Джованни Рейна
|30
|нп
|Хакобо Ортега
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|8
|пз
|Фабиан Руис
|9
|нп
|Ферран Торрес
|22
|нп
|Мика Годтс
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|02.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 1
|29.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Париж
|6
|11
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|6
|11
|7
|Брест
|6
|8
|8
|Лорьян
|6
|8
|9
|Ницца
|6
|8
|10
|Ланс
|6
|7
|11
|Страсбург
|6
|7
|12
|Анже
|6
|7
|13
|Марсель
|6
|6
|14
|Ле-Ман
|6
|6
|15
|Тулуза
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|6
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|6
|2
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