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Венеция - Наполи 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
17 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Венеция
Наполи

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Венеция
Венеция
Наполи
Неаполь
1СербияврФилип Станкович
25МароккозщРедуан Халал
15БразилиязщЖуан Жесус
3БельгиязщЙоэль Шингтьен
5НидерландызщРидгесиано Хапс
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
19ШвейцарияпзСимон Зом
26ХорватияпзТома Башич
10ЭквадорнпДжон Йебоа
45НигериянпАкор Адамс
1ИталияврАлекс Мерет
16ИспаниязщРафа Марин
13КосовозщАмир Ррахмани
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
68СловакияпзСтанислав Лоботка
6ШотландияпзБилли Гилмор
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
70НидерландынпНоа Ланг
20ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
16.03.2025Италия — Серия А29-й турВенеция0 : 0Наполи
29.12.2024Италия — Серия А18-й турНаполи1 : 0Венеция
06.02.2022Италия - Серия А24-й турВенеция0 : 2Наполи
22.08.2021Италия - Серия А1-й турНаполи2 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри613
5
Лига Европы
Милан612
6
Лига конференций
Ювентус611
7 Комо611
8 Наполи610
9 Фрозиноне610
10 Аталанта69
11 Сассуоло68
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья65
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Венеция
0%
Ничья
0%
Наполи
0%

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