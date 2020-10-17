Венеция - Наполи 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
17 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Венеция
Венеция
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Филип Станкович
|25
|зщ
|Редуан Халал
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|26
|пз
|Тома Башич
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|70
|нп
|Ноа Ланг
|20
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Милан
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|6
|11
|7
|Комо
|6
|11
|8
|Наполи
|6
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|6
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|6
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|6
|0
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