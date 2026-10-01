Рома - Дженоа 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|15
|пз
|Мартен де Рон
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|1
|вр
|Юстин Бейло
|3
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|08.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Милан
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|6
|11
|7
|Комо
|6
|11
|8
|Наполи
|6
|10
|9
|Фрозиноне
|6
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|6
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|6
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|6
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков