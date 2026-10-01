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Рома - Дженоа 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
17 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Рома
Дженоа

Стартовый состав
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Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
43БразилиязщУэсли Франса
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
15НидерландыпзМартен де Рон
61ИталияпзНикколо Пизилли
18АргентинапзМатиас Соуле
77ИталияпзЭмануэле Лулли
86ПортугалияпзРодригу Мора
9АргентинанпСантьяго Кастро
1НидерландыврЮстин Бейло
3НидерландызщКингсли Эхизибуэ
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
8ИталияпзТоммазо Бальданци
9ПортугалиянпВитор Оливейра
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
08.03.2026Италия — Серия А28-й турДженоа2 : 1Рома
29.12.2025Италия — Серия А17-й турРома3 : 1Дженоа
17.01.2025Италия — Серия А21-й турРома3 : 1Дженоа
15.09.2024Италия — Серия А4-й турДженоа1 : 1Рома
19.05.2024Италия - Серия А37-й турРома1 : 0Дженоа
28.09.2023Италия - Серия А6-й турДженоа4 : 1Рома
12.01.2023Кубок Италии1/8 финалаРома1 : 0Дженоа
05.02.2022Италия - Серия А24-й турРома0 : 0Дженоа
21.11.2021Италия - Серия А13-й турДженоа0 : 2Рома
07.03.2021Италия - Серия А26-й турРома1 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М616
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Кальяри613
5
Лига Европы
Милан612
6
Лига конференций
Ювентус611
7 Комо611
8 Наполи610
9 Фрозиноне610
10 Аталанта69
11 Сассуоло68
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья65
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция60
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рома
0%
Ничья
0%
Дженоа
0%

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