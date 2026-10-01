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Спарта - Виллем II 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
17 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Спарта
Виллем II

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Спарта
Роттердам
Виллем II
Тилбург
1НидерландыврМайкл Браувер
6НидерландызщНик Версхурен
5НидерландызщБас Кюйперс
2НидерландызщLushendry Martes
3НидерландызщМарвин Янг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
7НидерландыпзРобин ван Крёйсен
8НидерландыпзЙенс Торнстра
10НидерландыпзCedric Hatenboer
11НидерландыпзИсак Бабади
9НидерландынпMilan Zonneveld
26БельгияврМаксим Деланг
5НидерландызщХидде тер Авест
3НидерландызщФинн Стам
23НидерландызщМаксим Деккер
24ИндонезиязщНатан Чу-А-Он
6НидерландыпзКалвин Твигт
52НидерландыпзТонни де Вильена
32НидерландыпзВито ван Крой
19НидерландыпзUriel van Aalst
7НидерландыпзЯден Слори
9НидерландынпДевин Хан
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
18.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаВиллем II1 : 5Спарта
02.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта4 : 0Виллем II
31.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВиллем II1 : 2Спарта
13.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турСпарта1 : 0Виллем II
06.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВиллем II0 : 3Спарта
28.02.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта0 : 2Виллем II
13.12.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВиллем II1 : 3Спарта
18.12.2019Кубок Нидерландов2-й раундВиллем II3 : 0Спарта
30.11.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турВиллем II4 : 0Спарта
04.02.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турСпарта1 : 0Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Гоу Эхед Иглс811
9 Эксельсиор811
10 Херенвен89
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле84
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг83
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спарта
0%
Ничья
0%
Виллем II
0%

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