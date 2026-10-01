Спарта - Виллем II 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
17 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Спарта
Роттердам
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Майкл Браувер
|6
|зщ
|Ник Версхурен
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|7
|пз
|Робин ван Крёйсен
|8
|пз
|Йенс Торнстра
|10
|пз
|Cedric Hatenboer
|11
|пз
|Исак Бабади
|9
|нп
|Milan Zonneveld
|26
|вр
|Максим Деланг
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|3
|зщ
|Финн Стам
|23
|зщ
|Максим Деккер
|24
|зщ
|Натан Чу-А-Он
|6
|пз
|Калвин Твигт
|52
|пз
|Тонни де Вильена
|32
|пз
|Вито ван Крой
|19
|пз
|Uriel van Aalst
|7
|пз
|Яден Слори
|9
|нп
|Девин Хан
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 5
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 3
|28.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|13.12.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|30.11.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 0
|04.02.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|9
|Эксельсиор
|8
|11
|10
|Херенвен
|8
|9
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|8
|3
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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