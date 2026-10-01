Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
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Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Одаир Эллманн
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
История личных встреч
|20.04.2026
|Бразилия — Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|02.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Бразилия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.10.2022
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 3
|07.09.2022
|Кубок Либертадорес — 2022
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|31.08.2022
|Кубок Либертадорес — 2022
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.07.2022
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 2
|03.03.2022
|Рекопа Южной Америки - 2022
|Финал. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|30
|64
|2
|Палмейрас
|30
|63
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|53
|4
|Флуминенсе
|30
|51
|5
|Баия
|30
|49
|6
|Крузейро
|30
|48
|7
|Атлетико Минейро
|30
|47
|8
|Сантос
|30
|42
|9
|Ред Булл Брагантино
|30
|40
|10
|Сан-Паулу
|30
|39
|11
|Коритиба
|30
|39
|12
|Витория
|30
|36
|13
|Ботафого
|30
|36
|14
|Васко да Гама
|29
|35
|15
|Мирасол
|30
|33
|16
|Коринтианс
|30
|32
| 17
Зона вылета
|Интернасьонал
|30
|32
| 18
Зона вылета
|Гремио
|30
|31
| 19
Зона вылета
|Ремо
|30
|25
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|29
|18
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