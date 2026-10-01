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Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 31-й тур
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас

Стартовый состав
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Составы команд
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Бразилия Одаир Эллманн
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
20.04.2026 Бразилия — Серия А 12-й тур Палмейрас1 : 0Атлетико Паранаэнсе
02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 2Палмейрас
12.05.2024 Бразилия - Серия А 6-й тур Палмейрас0 : 2Атлетико Паранаэнсе
05.11.2023 Бразилия - Серия А 32-й тур Палмейрас1 : 0Атлетико Паранаэнсе
02.07.2023 Бразилия - Серия А 13-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 2Палмейрас
26.10.2022 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 3Палмейрас
07.09.2022 Кубок Либертадорес — 2022 1/2 финала. 2-й матч Палмейрас2 : 2Атлетико Паранаэнсе
31.08.2022 Кубок Либертадорес — 2022 1/2 финала. 1-й матч Атлетико Паранаэнсе1 : 0Палмейрас
03.07.2022 Бразилия - Серия А 15-й тур Палмейрас0 : 2Атлетико Паранаэнсе
03.03.2022 Рекопа Южной Америки - 2022 Финал. 2-й матч Палмейрас2 : 0Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго3064
2 Палмейрас3063
3 Атлетико Паранаэнсе3053
4 Флуминенсе3051
5 Баия3049
6 Крузейро3048
7 Атлетико Минейро3047
8 Сантос3042
9 Ред Булл Брагантино3040
10 Сан-Паулу3039
11 Коритиба3039
12 Витория3036
13 Ботафого3036
14 Васко да Гама2935
15 Мирасол3033
16 Коринтианс3032
17
Зона вылета
Интернасьонал3032
18
Зона вылета
Гремио3031
19
Зона вылета
Ремо3025
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2918
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Паранаэнсе
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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