В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шальке 04 и Штутгарт. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Зиберт. Игра прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в городе Гельзенкирхен.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шальке 04 (схема 4-3-2-1): Лорис Кариус, Эрик Эбимбе, Никола Катич, Хасан Куручай, Витали Беккер, Суфьян Эль-Фаузи, Деян Любичич, Адиль Ауашиш, Хван Хи Чхан, Кенан Караман, Джуниор Адаму.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Штутгарт на сегодняшнюю встречу: Деннис Займен, Финн Йельтиш, Рамон Хендрикс, Джефф Шабо, Максимилиан Миттельштедт, Гриша Прёмель, Яник Спалт, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Крис Фюрих, Эрмедин Демирович.
Хроника матча
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 60-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Джейми Левелинг, а вместо него вышел Билал Эль-Ханнус.
На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмедин Демирович на поле появился Дженан Пейчинович (Штутгарт).
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 65-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт).
На 66-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Хван Хи Чхан, а вместо него вышел Мусса Силла.
На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яник Спалт на поле появился Николас Нартей (Штутгарт).
На 80-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Дениз Ундав, а вместо него вышел Тьягу Томаш.
На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Финн Йельтиш на поле появился Йоша Вагноман (Штутгарт).
На 81-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Джуниор Адаму, а вместо него вышел Мертджан Айхан.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адиль Ауашиш на поле появился Сатоси Танака (Шальке 04).
На 86-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Кенан Караман, а вместо него вышел Эдин Джеко.
Итог встречи
На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шальке 04 и Штутгарт завершился вничью со счетом 0:0.
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