Кальяри - Интер М 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Мишель Адопо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|31
|нп
|Поль Менди
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|Фабио Пизакане
|Кристиан Киву
|17.04.2026
|Италия — Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|12.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лечче
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Дженоа
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0