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Воскресенье 30 августа
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Кальяри - Интер М 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кальяри
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Интер М, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Интер М
Милан
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
14ИталиязщАлессандро Дейола
15УругвайзщХуан Родригес
33СловакиязщАдам Оберт
4ШвейцарияпзАлессандро Романо
6АнглияпзГарри Уинкс
8ФранцияпзМишель Адопо
70ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталияпзЯкопо Фаццини
31СенегалнпПоль Менди
1ИспанияврХосеп Мартинес
31ГерманиязщЯнн Биссекк
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
17ФранцияпзАнди Диуф
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
7ПольшапзПётр Зелиньски
32ИталияпзФедерико Димарко
94ИталиянпФранческо Эспозито
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
17.04.2026Италия — Серия А33-й турИнтер М3 : 0Кальяри
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2Интер М
12.04.2025Италия — Серия А32-й турИнтер М3 : 1Кальяри
28.12.2024Италия — Серия А18-й турКальяри0 : 3Интер М
14.04.2024Италия - Серия А32-й турИнтер М2 : 2Кальяри
28.08.2023Италия - Серия А2-й турКальяри0 : 2Интер М
15.05.2022Италия - Серия А37-й турКальяри1 : 3Интер М
12.12.2021Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Кальяри
11.04.2021Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 0Кальяри
13.12.2020Италия - Серия А11-й турКальяри1 : 3Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан26
2
Лига чемпионов
Рома13
3
Лига чемпионов
Интер М13
4
Лига чемпионов
Наполи13
5
Лига Европы
Лечче13
6
Лига конференций
Аталанта13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Дженоа10
18
Зона вылета
Монца10
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Кальяри
0%
Ничья
0%
Интер М
100%

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