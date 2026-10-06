Франция - Бельгия (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Франция и Бельгия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ник Уолш. Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в городе Париж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Франция (схема 4-3-3): Гийом Рест, Жюль Кунде, Лени Йоро, Максанс Лакруа, Анди Диуф, Магнес Аклиуш, Эдуарду Камавинга, Ману Коне, Усман Дембеле, Эстебан Леполь, Брэдли Баркола.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Бельгия на сегодняшнюю встречу: Мартен Вандевордт, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брэндон Мехеле, Хоакин Сейс, Николас Раскин, Ромео Лавия, Ханс Ванакен, Доди Лукебакио, Ромелу Лукаку, Диего Морейра.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Mark van Bommel (Бельгия).

На 35-й минуте матча команда Бельгия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Доди Лукебакио. Счет стал 0:1.

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Ромео Лавия (Бельгия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Франция поле покинул Усман Дембеле, а вместо него вышел Майкл Олисе.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Магнес Аклиуш на поле появился Раян Шерки (Франция).

На 61-й минуте в составе Франция поле покинул Ману Коне, а вместо него вышел Лукас Да Кунья.

На 69-й минуте предупреждение получил Максанс Лакруа (Франция).

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доди Лукебакио на поле появился Мика Годтс (Бельгия).

На 70-й минуте в составе Бельгия поле покинул Ромелу Лукаку, а вместо него вышел Шарль Де Кетеларе.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Дезире Дуэ (Франция).

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Хоакин Сейс (Бельгия).

На 77-й минуте поединка команда Франция сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дезире Дуэ. Счет стал 1:1.

На 81-й минуте поединка команда Франция сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Раян Шерки. Счет стал 2:1.

На 87-й минуте в составе Бельгия поле покинул Ромео Лавия, а вместо него вышел Мандела Кейта.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Диего Морейра на поле появился Лоис Опенда (Бельгия).

На 87-й минуте в составе Бельгия поле покинул Ханс Ванакен, а вместо него вышел Леандро Троссар.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуарду Камавинга на поле появился Адриен Рабьо (Франция).

На 88-й минуте поединка команда Франция сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Майкл Олисе. Счет стал 3:1.

На 90-й минуте поединка команда Франция сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Майкл Олисе. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Франция и Бельгия завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Франция.

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