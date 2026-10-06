Казахстан - Фарерские острова (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Казахстан и Фарерские острова. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Кристо Тохвер. Игра прошла на стадионе «Астана Арена» в городе Астана.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Казахстан (схема 3-4-2-1): Темирлан Анарбеков, Алибек Касым, Сергей Малый, Нуралы Алип, Наурызбек Жагоров, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Станислав Басманов, Максим Самородов, Бауыржан Исламхан, Рамазан Каримов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фарерские острова на сегодняшнюю встречу: Маттиас Ламхауге, Одмар Фэрё, Гуннар Ватнхамар, Хейни Ватнсдаль, Йоаннес Кальсё Даниэльсен, Геза Давид Тури, Йоуаннес Бьярталид, Мартин Агнарссон, Аки Самуэльсен, Петур Кнудсен, Ханус Серенсен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Фарерские острова открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Петур Кнудсен. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Максим Самородов (Казахстан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Казахстан поле покинул Станислав Басманов, а вместо него вышел Ян Вороговский.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рамазан Каримов на поле появился Артур Шушеначев (Казахстан).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Мартин Агнарссон (Фарерские острова).

На 52-й минуте предупреждение получил Хейни Ватнсдаль (Фарерские острова).

На 53-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Хейни Ватнсдаль, а вместо него вышел Сэмюэл Йохансен Чуквуди.

На 63-й минуте поединка команда Фарерские острова сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Геза Давид Тури. Счет стал 0:2.

На 65-й минуте Мартин Агнарссон (Фарерские острова) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 68-й минуте поединка команда Казахстан сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Сергей Малый. Счет стал 1:2.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петур Кнудсен на поле появился Вильормур Давидсен (Фарерские острова).

На 73-й минуте в составе Казахстан поле покинул Наурызбек Жагоров, а вместо него вышел Жасулан Амир.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Жуков на поле появился Исмаил Бекболат (Казахстан).

На 76-й минуте поединка команда Казахстан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Нуралы Алип. Счет стал 2:2.

На 82-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Ханус Серенсен, а вместо него вышел Маттиас Хеллисдаль.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аки Самуэльсен на поле появился Поуль Каллсберг (Фарерские острова).

На 85-й минуте Сергей Малый (Казахстан) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 87-й минуте в составе Казахстан поле покинул Бауыржан Исламхан, а вместо него вышел Елхан Астанов.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Казахстан и Фарерские острова завершился вничью со счетом 2:2.

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