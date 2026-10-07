Хорватия - Испания (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хорватия и Испания. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эрик Ламбрехтс. Игра прошла на стадионе «Стадион Полюд» в городе Сплит.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хорватия (схема 4-5-1): Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Никола Влашич, Лука Модрич, Кристиян Якич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Игор Матанович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Испания на сегодняшнюю встречу: Унаи Симон, Марк Пубиль, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Дани Ольмо, Родри, Педри, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Slaven Bilić (Хорватия).

На 17-й минуте матча команда Хорватия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Перишич. Счет стал 1:0.

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Иван Перишич (Хорватия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Испания поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Микель Мерино.

На 61-й минуте поединка команда Испания сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Микель Мерино. Счет стал 1:1.

На 65-й минуте предупреждение получил Лука Модрич (Хорватия).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игор Матанович на поле появился Дион Дрена Бельо (Хорватия).

На 66-й минуте в составе Хорватия поле покинул Лука Модрич, а вместо него вышел Петар Сучич.

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Родри (Испания).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Родри на поле появился Мартин Субименди (Испания).

На 71-й минуте в составе Испания поле покинул Дани Ольмо, а вместо него вышел Фермин Лопес.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Влашич на поле появился Мартин Батурина (Хорватия).

На 78-й минуте в составе Испания поле покинул Ламин Ямаль, а вместо него вышел Виктор Муньос.

На 79-й минуте Иван Перишич (Хорватия) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педри на поле появился Йереми Пино (Испания).

На 88-й минуте в составе Хорватия поле покинул Матео Ковачич, а вместо него вышел Марио Пашалич.

На 88-й минуте поединка команда Испания сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Микель Мерино. Счет стал 1:2.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Муньос (Испания).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хорватия и Испания завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Испания.

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