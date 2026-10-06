Россия - Нигерия (06.10.2026) | Товарищеский матч 2026

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Россия и Нигерия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Стадион «Нижний Новгород»» в городе Нижний Новгород.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Россия (схема 4-3-3): Александр Максименко, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Александр Соболев, Лечи Садулаев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Нигерия на сегодняшнюю встречу: Сэмюэл Фрайди Джеймс, Абдуллахи Бевене, Бенджамин Фредрик, Эммануэль Фернандес, Айзек Джеймс, Стивен Фумен Майкл, Адереми Адеойе, Уилфред Джордж Игор, Чибузо Нвоко, Келечи Ихеаначо, Мозес Саймон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Нигерия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Келечи Ихеаначо. Счет стал 0:1.

На 30-й минуте поединка команда Россия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лечи Садулаев. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 37-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иван Обляков (Россия).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Лечи Садулаев (Россия).

На 45-й минуте поединка команда Россия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Матвей Кисляк. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Нигерия поле покинул Стивен Фумен Майкл, а вместо него вышел Акор Адамс.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Келечи Ихеаначо на поле появился Абдуллахи Омар (Нигерия).

На 54-й минуте поединка команда Россия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Алексей Миранчук. Счет стал 3:1.

На 60-й минуте в составе Россия поле покинул Александр Соболев, а вместо него вышел Константин Тюкавин.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лечи Садулаев на поле появился Кирилл Глебов (Россия).

На 60-й минуте в составе Россия поле покинул Алексей Миранчук, а вместо него вышел Максим Глушенков.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адереми Адеойе на поле появился Осаянде Питер Эдокполор (Нигерия).

На 70-й минуте в составе Нигерия поле покинул Мозес Саймон, а вместо него вышел Умар Абубакар.

На 78-й минуте поединка команда Нигерия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Осаянде Питер Эдокполор. Счет стал 3:2.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Мелёхин на поле появился Мингиян Бевеев (Россия).

На 81-й минуте предупреждение получил Чибузо Нвоко (Нигерия).

На 83-й минуте в составе Нигерия поле покинул Чибузо Нвоко, а вместо него вышел Винс Осуджи.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Обляков на поле появился Данил Пруцев (Россия).

На 90-й минуте поединка команда Нигерия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Акор Адамс. Счет стал 3:3.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Абдуллахи Омар (Нигерия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Россия и Нигерия завершился вничью со счетом 3:3.

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