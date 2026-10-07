Эстония - Исландия (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эстония и Исландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Дэвид Дикинсон. Игра прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в городе Таллин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эстония (схема 3-5-2): Матвей Игонен, Максим Паскочи, Мяртен Кууск, Эрко Йонне Тоугьяс, Расмус Пеэтсон, Патрик Кристал, Маркус Поом, Кевор Палуметс, Джозеф Салисте, Маттиас Мяннилаан, Robi Saarma.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Исландия на сегодняшнюю встречу: Хакон Рафн Вальдимарссон, Виктор Палссон, Стефан Тейтур Тордарсон, Хердур Магнуссон, Даниэль Гретарссон, Гильфи Сигурдссон, Исак Бергманн Йоханнессон, Хакон Арнар Харальдссон, Андри Гудьонсен, Микаэль Андерсон, Орри Оускарссон.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 25-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Даниэль Гретарссон (Исландия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Эстония поле покинул Джозеф Салисте, а вместо него вышел Микаэль Шёнинг-Ларсен.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттиас Мяннилаан на поле появился Карел Мустмаа (Эстония).

На 61-й минуте в составе Эстония поле покинул Кевор Палуметс, а вместо него вышел Маттиас Кяйт.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хердур Магнуссон на поле появился Логи Томассон (Исландия).

На 67-й минуте в составе Исландия поле покинул Гильфи Сигурдссон, а вместо него вышел Бриньольфур Дарри Виллумссон.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Кристал на поле появился Максимилиан Скворцов (Эстония).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Микаэль Шёнинг-Ларсен (Эстония).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эстония и Исландия завершился вничью со счетом 0:0.

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