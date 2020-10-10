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Маритиму - Порту 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Маритиму
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Порту
Порту
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
44 Португалия зщ Romain Correia
4 Португалия зщ Рафаэл Фернандеш
23 Португалия зщ Паулу Энрике
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
66 Нигерия пз Israel Isaac Ayuma
8 Швейцария пз Максим Домингес
6 Португалия пз Rodrigo Andrade
18 Босния и Герцеговина пз Владан Данилович
10 Испания пз Мартин Техон
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
10 Испания пз Габриэль Вейга
17 Испания нп Борха Сайнс
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Маритиму0 : 2Порту
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Порту5 : 1Маритиму
30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Порту2 : 1Маритиму
22.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Маритиму1 : 1Порту
22.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Маритиму1 : 2Порту
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Порту2 : 3Маритиму
10.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Порту1 : 0Маритиму
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Маритиму1 : 1Порту
16.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Порту3 : 0Маритиму
03.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Маритиму0 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Бенфика716
3
Лига чемпионов
Спортинг715
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Арока711
6 Брага611
7 Академику711
8 Эштрела710
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте68
11 Маритиму78
12 Алверка78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Маритиму
0%
Ничья
0%
Порту
0%

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