Маритиму - Порту 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Маритиму Фуншал Порту Порту 30 вр Франсиско Вьейтес 2 зщ Игор Жулиано 44 зщ Romain Correia 4 зщ Рафаэл Фернандеш 23 зщ Паулу Энрике 14 пз Рафаэл Гуззу 66 пз Israel Isaac Ayuma 8 пз Максим Домингес 6 пз Rodrigo Andrade 18 пз Владан Данилович 10 пз Мартин Техон 99 вр Диогу Кошта 20 зщ Алберту Кошта 5 зщ Ян Беднарек 4 зщ Якуб Кивёр 74 зщ Франсишку Моура 8 пз Виктор Фрохольдт 13 пз Пабло Паулино Росарио 10 пз Габриэль Вейга 17 нп Борха Сайнс 19 нп Андре Силва 11 нп Пепе Главные тренеры Митчелл ван дер Гаг Франческо Фариоли История личных встреч 01.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур 0 : 2 06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур 5 : 1 30.01.2022 Португалия - Примейра 20-й тур 2 : 1 22.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 1 22.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур 1 : 2 03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3 10.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 0 30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 1 16.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур 3 : 0 03.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Бенфика 7 16 3 Лига чемпионов Спортинг 7 15 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Арока 7 11 6 Брага 6 11 7 Академику 7 11 8 Эштрела 7 10 9 Морейренсе 7 8 10 Жил Висенте 6 8 11 Маритиму 7 8 12 Алверка 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2