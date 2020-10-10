Маритиму - Порту 10 Октября прямая трансляция
10 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Маритиму
Фуншал
Порту
Порту
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|44
|зщ
|Romain Correia
|4
|зщ
|Рафаэл Фернандеш
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|66
|пз
|Israel Isaac Ayuma
|8
|пз
|Максим Домингес
|6
|пз
|Rodrigo Andrade
|18
|пз
|Владан Данилович
|10
|пз
|Мартин Техон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|17
|нп
|Борха Сайнс
|19
|нп
|Андре Силва
|11
|нп
|Пепе
Главные тренеры
|Митчелл ван дер Гаг
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 1
|30.01.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|16.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 0
|03.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|15
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Арока
|7
|11
|6
|Брага
|6
|11
|7
|Академику
|7
|11
|8
|Эштрела
|7
|10
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Маритиму
|7
|8
|12
|Алверка
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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