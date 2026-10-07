Шотландия - Словения (06.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Во вторник, 6 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шотландия и Словения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Мария Санчес Мартинес. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шотландия (схема 3-4-2-1): Ангус Ганн, Стивен Уэлш, Джек Хендри, Луис Бинкс, Бен Доук, Льюис Фергюсон, Билли Гилмор, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Райан Кристи, Оли Макберни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Словения на сегодняшнюю встречу: Ян Облак, Жан Карничник, Давид Брекало, Яка Бийол, Давид Зец, Эрик Янжа, Альоша Матко, Марк Забуковник, Адам Гнезда Черин, Даниел Штурм, Жан Випотник.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эрик Янжа (Словения).

На 31-й минуте матча команда Шотландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Райан Кристи. Счет стал 1:0.

На 44-й минуте в карточку арбитра попал Джон Макгинн (Шотландия).

На 54-й минуте предупреждение получил Давид Зец (Словения).

На 56-й минуте поединка команда Словения сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Альоша Матко. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 66-й минуте в составе Шотландия поле покинул Оли Макберни, а вместо него вышел Кирон Боуи.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стивен Уэлш на поле появился Аарон Хики (Шотландия).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Луис Бинкс (Шотландия).

На 71-й минуте поединка команда Словения сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Даниел Штурм. Счет стал 1:2.

На 72-й минуте в составе Шотландия поле покинул Райан Кристи, а вместо него вышел Джош Макпейк.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Доук на поле появился Финдли Кертис (Шотландия).

На 79-й минуте в составе Словения поле покинул Жан Випотник, а вместо него вышел Жан Целар.

На 85-й минуте предупреждение получил Марк Забуковник (Словения).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Макгинн на поле появился Робби Ур (Шотландия).

На 89-й минуте в составе Словения поле покинул Альоша Матко, а вместо него вышел Срджан Кузмич.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Жан Целар (Словения).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шотландия и Словения завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Словения.

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