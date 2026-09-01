Байер - Унион 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марк Флеккен
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|19
|пз
|Мусса Диаби
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|15
|зщ
|Том Роте
|2
|зщ
|Феликс Удуохай
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|20
|пз
|Михел Эбишер
|27
|нп
|Марин Любичич
|29
|нп
|Эммануэль Латте Лат
|Карлес Мартинес
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|9
|Унион
|1
|1
|10
|Падерборн 07
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Байер
|1
|0
|13
|Хоффенхайм
|1
|0
|14
|Гамбург
|1
|0
|15
|Вердер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0