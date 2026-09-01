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Байер - Унион 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
05 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Байер
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
1НидерландыврМарк Флеккен
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
4АнглиязщДжарелл Куанса
2АргентиназщФакундо Медина
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
19ФранцияпзМусса Диаби
14ЧехиянпПатрик Шик
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
15ГерманиязщТом Роте
2ГерманиязщФеликс Удуохай
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ТуниспзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
27ХорватиянпМарин Любичич
29Кот-д&#039;ИвуарнпЭммануэль Латте Лат
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турУнион1 : 0Байер
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 0Унион
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБайер0 : 0Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2Байер
06.04.2024Германия — Бундеслига28-й турУнион0 : 1Байер
12.11.2023Германия — Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия — Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия — Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Кёльн13
8 Айнтрахт Ф11
9 Унион11
10 Падерборн 0711
11 Майнц11
12 Байер10
13 Хоффенхайм10
14 Гамбург10
15 Вердер10
16
Стыковая зона
Боруссия М10
17
Зона вылета
Шальке-0410
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Байер
0%
Ничья
0%
Унион
0%

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