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Интер М - Фиорентина 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
25 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Интер М
Фиорентина

Стартовый состав
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Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
49ИталияврИван Проведель
31ГерманиязщЯнн Биссекк
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
30БразилиязщКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
17ФранцияпзАнди Диуф
22АрменияпзГенрих Мхитарян
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
94ИталиянпФранческо Эспозито
9ФранциянпМаркус Тюрам
43ИспанияврДавид де Хеа
20ИспаниязщАлехандро Хименес
5ХорватиязщМарин Понграчич
3РумыниязщРаду Дрэгушин
2Бразилиязщ Додо
27ИталияпзШер Ндур
44ИталияпзНиколо Фаджоли
4ИталияпзМарко Брешианини
25ШвециянпАльё Нжие
32АргентинанпМатео Пельегрино
30АргентинанпФранко Мастантуоно
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
22.03.2026Италия — Серия А30-й турФиорентина1 : 1Интер М
29.10.2025Италия — Серия А9-й турИнтер М3 : 0Фиорентина
10.02.2025Италия — Серия А24-й турИнтер М2 : 1Фиорентина
06.02.2025Италия — Серия А14-й турФиорентина3 : 0Интер М
28.01.2024Италия - Серия А22-й турФиорентина0 : 1Интер М
03.09.2023Италия - Серия А3-й турИнтер М4 : 0Фиорентина
24.05.2023Кубок ИталииФиналФиорентина1 : 2Интер М
01.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турИнтер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турФиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Комо817
5
Лига Европы
Милан715
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Торино813
8 Кальяри813
9 Ювентус711
10 Наполи710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Интер М
100%
Ничья
0%
Фиорентина
0%

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