Интер М - Фиорентина 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
25 Октября 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
|49
|вр
|Иван Проведель
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|17
|пз
|Анди Диуф
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|43
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|2
|зщ
|Додо
|27
|пз
|Шер Ндур
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|4
|пз
|Марко Брешианини
|25
|нп
|Альё Нжие
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|22.03.2026
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|15
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Торино
|8
|13
|8
|Кальяри
|8
|13
|9
|Ювентус
|7
|11
|10
|Наполи
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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