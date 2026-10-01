Аталанта - Фрозиноне 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фрозиноне
Фрозиноне
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|40
|зщ
|Реля Обрич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|90
|нп
|Никола Крстович
|99
|нп
|Элиф Элмас
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|14
|пз
|Джакомо Кало
|10
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|9
|нп
|Антонио Раймондо
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|15.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 5
|20.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|23.01.2016
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|30.08.2015
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|15
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Торино
|8
|13
|8
|Кальяри
|8
|13
|9
|Ювентус
|7
|11
|10
|Наполи
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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