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Аталанта - Фрозиноне 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Аталанта
Фрозиноне

Стартовый состав
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Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фрозиноне
Фрозиноне
29ИталияврМарко Карнезекки
16ИталиязщРауль Белланова
31ДаниязщТомас Кристенсен
40СловениязщРеля Обрич
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11АнглияпзДжонатан Роу
90ЧерногориянпНикола Крстович
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
2ИталиязщДжорджио Читтадини
30ИталиязщИларио Монтеризи
79ИталиязщGabriele Bracaglia
20ГабонпзЭнтони Ойоно
73ИталияпзПатрицио Мазини
14ИталияпзДжакомо Кало
10АвстрияпзРомано Шмид
7АлжирнпФарес Геджемис
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
9ИталиянпАнтонио Раймондо
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
15.01.2024Италия - Серия А20-й турАталанта5 : 0Фрозиноне
26.08.2023Италия - Серия А2-й турФрозиноне2 : 1Аталанта
20.01.2019Италия - Серия А20-й турФрозиноне0 : 5Аталанта
20.08.2018Италия - Серия А1-й турАталанта4 : 0Фрозиноне
23.01.2016Италия - Серия А21-й турФрозиноне0 : 0Аталанта
30.08.2015Италия - Серия А2-й турАталанта2 : 0Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Комо817
5
Лига Европы
Милан715
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Торино813
8 Кальяри813
9 Ювентус711
10 Наполи710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аталанта
0%
Ничья
0%
Фрозиноне
0%

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