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ЦСКА - Спартак М 25 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
ЦСКА
Спартак М

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Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
ИспанияХуан Карлос Карседо
История личных встреч
06.05.2026Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)Спартак М1 : 0ЦСКА
22.11.2025Мир Российская Премьер-лига16-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
05.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турЦСКА3 : 2Спартак М
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турСпартак М1 : 2ЦСКА
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЦСКА0 : 2Спартак М
25.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турЦСКА0 : 0Спартак М
08.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2ЦСКА
21.05.2023Мир Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
16.10.2022Мир Российская Премьер-лига13-й турЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022Кубок России1/4 финалаЦСКА0 : 1Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1225
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Оренбург1216
7 Динамо Мх1113
8 Балтика1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1111
14
Стыковая зона
Ахмат1211
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел126
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Спартак М
100%

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