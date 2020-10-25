ЦСКА - Спартак М 25 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|06.05.2026
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 0
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|25.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|12
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Динамо Мх
|11
|13
|8
|Балтика
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|12
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|12
|6
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