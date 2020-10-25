21:13 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Челябинск - Урал 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 15-й тур
Челябинск
Урал

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Челябинск
Челябинск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
26.04.2026Россия — Лига Pari31-й турЧелябинск1 : 2Урал
05.11.2025Россия — Лига Pari14-й турУрал1 : 0Челябинск
21.09.2016Кубок России1/16 финалаЧелябинск0 : 3Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1540
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1528
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1527
6 Урал1425
7 Уфа1521
8 Шинник1420
9 Ротор1519
10 Волга Ул1518
11 Арсенал Т1416
12 Челябинск1415
13 Енисей1514
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск1510
18
Зона вылета
Текстильщик1410
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челябинск
0%
Ничья
0%
Урал
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close