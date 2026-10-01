НЕК Неймеген - Гронинген 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
25 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Гонсало Креттас
|22
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Перр Схюрс
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|99
|пз
|Клемент Бисхофф
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|30
|пз
|Брайан Линссен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|5
|зщ
|Марко Ренте
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|11
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|10.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|6 : 0
|25.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 3
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Херенвен
|9
|12
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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