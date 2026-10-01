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НЕК Неймеген - Гронинген 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
25 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Брёкелен, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гронинген

Стартовый состав
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Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гронинген
Гронинген
1АргентинаврГонсало Креттас
22ТурциязщАхметджан Каплан
4НидерландызщПерр Схюрс
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
21ДаниязщТобиас Шторм
6ХорватияпзДарко Неяшмич
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
99ДанияпзКлемент Бисхофф
9СуринампзТьяронн Чери
20ФранцияпзНоэ Лебретон
30НидерландыпзБрайан Линссен
1СуринамврЭтьен Вассен
14НидерландызщЙорг Схрёдерс
3НидерландызщТеймен Блокзейл
5ГерманиязщМарко Ренте
33НидерландызщХанс Хатебур
8НидерландыпзTika de Jonge
24НидерландыпзПелле Клемент
17НидерландынпDavid van der Werff
26НидерландынпТом ван Берген
11ШвециянпЯкоб Ондрейка
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
10.05.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГронинген2 : 1НЕК Неймеген
09.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНЕК Неймеген2 : 0Гронинген
08.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГронинген2 : 1НЕК Неймеген
03.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турНЕК Неймеген6 : 0Гронинген
25.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГронинген0 : 1НЕК Неймеген
26.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турНЕК Неймеген1 : 1Гронинген
12.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турГронинген4 : 3НЕК Неймеген
19.01.2022Кубок Нидерландов1/8 финалаГронинген1 : 2НЕК Неймеген
31.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турНЕК Неймеген3 : 0Гронинген
05.04.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турГронинген2 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Гоу Эхед Иглс1014
9 Херенвен912
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
0%
Ничья
0%
Гронинген
0%

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