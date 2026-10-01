Астана - Кайсар 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
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Составы команд
Астана
Астана
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|16.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 1
|04.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 5
|24.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|29
|68
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|28
|63
| 3
Лига конференций
|Астана
|28
|52
|4
|Окжетпес
|29
|51
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|28
|44
|7
|Тобол
|29
|41
|8
|Улытау
|29
|35
|9
|Женис
|29
|33
|10
|Каспий
|29
|33
|11
|Кызыл-Жар
|29
|31
|12
|Атырау
|28
|27
|13
|Иртыш П
|28
|26
|14
|Жетысу
|29
|26
| 15
Зона вылета
|Алтай
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
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