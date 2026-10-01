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Астана - Кайсар 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Астана
Кайсар

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Составы команд
Астана
Астана
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
16.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турКайсар0 : 0Астана
28.08.2025Казахстан — Премьер-лига19-й турАстана5 : 1Кайсар
04.05.2025Казахстан — Премьер-лига7-й турКайсар1 : 1Астана
18.09.2024Казахстан — Премьер-лига15-й турКайсар0 : 1Астана
12.05.2024Казахстан — Премьер-лига8-й турАстана1 : 1Кайсар
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й турАстана1 : 1Кайсар
23.04.2023Казахстан - Премьер-лига7-й турКайсар1 : 2Астана
17.10.2021Казахстан - Премьер-лига24-й турАстана2 : 0Кайсар
18.05.2021Казахстан - Премьер-лига12-й турКайсар2 : 5Астана
24.11.2020Казахстан - Премьер-лига20-й турАстана3 : 1Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2968
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2951
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2941
8 Улытау2935
9 Женис2933
10 Каспий2933
11 Кызыл-Жар2931
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2926
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Астана
0%
Ничья
0%
Кайсар
0%

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