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Дженоа - Венеция 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Дженоа
Венеция

Стартовый состав
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Венеция
Венеция
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
18ЧерногорияпзМилутин Осмаич
32ДанияпзМортен Френнруп
8ИталияпзТоммазо Бальданци
25Кот-д&#039;ИвуарпзХамед Жуниор Траоре
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
1СербияврФилип Станкович
15БразилиязщЖуан Жесус
25МароккозщРедуан Халал
5НидерландызщРидгесиано Хапс
3БельгиязщЙоэль Шингтьен
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
19ШвейцарияпзСимон Зом
26ХорватияпзТома Башич
10ЭквадорнпДжон Йебоа
45НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
17.02.2025Италия — Серия А25-й турДженоа2 : 0Венеция
21.09.2024Италия — Серия А5-й турВенеция2 : 0Дженоа
16.01.2023Италия - Серия BСерия В. 20-й турДженоа1 : 0Венеция
14.08.2022Италия - Серия BСерия В. 1-й турВенеция1 : 2Дженоа
20.02.2022Италия - Серия А26-й турВенеция1 : 1Дженоа
31.10.2021Италия - Серия А11-й турДженоа0 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Комо817
5
Лига Европы
Милан715
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Торино813
8 Кальяри813
9 Ювентус711
10 Наполи710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Дженоа
0%
Ничья
0%
Венеция
0%

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