Дженоа - Венеция 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Дженоа
Генуя
Венеция
Венеция
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|18
|пз
|Милутин Осмаич
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|25
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|1
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|3
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|26
|пз
|Тома Башич
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Давиде Никола
История личных встреч
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|16.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|15
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Торино
|8
|13
|8
|Кальяри
|8
|13
|9
|Ювентус
|7
|11
|10
|Наполи
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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