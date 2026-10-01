Монако - Лилль 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|6
|пз
|Денис Закария
|10
|пз
|Александр Головин
|8
|пз
|Ламин Камара
|31
|нп
|Ансу Фати
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Парис Бруннер
|1
|вр
|Берке Озер
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|3
|зщ
|Натан Нгой
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|зщ
|Алешандро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|7
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|10.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Ланс
|7
|10
|10
|Марсель
|7
|9
|11
|Брест
|8
|9
|12
|Тулуза
|7
|9
|13
|Осер
|7
|9
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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