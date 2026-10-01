21:16 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Монако - Лилль 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Монако
Лилль

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2Бразилиязщ Вандерсон
72СенегалзщСадибу Сане
20ПортугалиязщФлавиу Назинью
22ГаназщМохаммед Салису
6ШвейцарияпзДенис Закария
10РоссияпзАлександр Головин
8СенегалпзЛамин Камара
31ИспаниянпАнсу Фати
18ЯпониянпТакуми Минамино
29ГерманиянпПарис Бруннер
1ТурцияврБерке Озер
38ФранциязщМаксима Гоффи
3БельгиязщНатан Нгой
15ФранциязщРомен Перро
4Бразилиязщ Алешандро
21ФранцияпзБенжамен Андре
8ФранцияпзЭтан Мбаппе
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
6АлжирпзНабиль Бенталеб
7ФранциянпДилан Баква
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
БразилияФилипе Луис
ИталияДавиде Анчелотти
История личных встреч
10.05.2026Франция — Лига 133-й турМонако0 : 1Лилль
24.08.2025Франция — Лига 12-й турЛилль1 : 0Монако
22.02.2025Франция — Лига 123-й турЛилль2 : 1Монако
18.10.2024Франция — Лига 18-й турМонако0 : 0Лилль
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0Лилль
29.10.2023Франция - Лига 110-й турЛилль2 : 0Монако
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМонако0 : 0Лилль
23.10.2022Франция - Лига 112-й турЛилль4 : 3Монако
06.05.2022Франция - Лига 136-й турЛилль1 : 2Монако
19.11.2021Франция - Лига 114-й турМонако2 : 2Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ницца811
9 Ланс710
10 Марсель79
11 Брест89
12 Тулуза79
13 Осер79
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монако
0%
Ничья
0%
Лилль
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close