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Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион

Стартовый состав
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1БразилияврАлисон Бекер
33УругвайзщРональд Араухо
4НидерландызщВирджил ван Дейк
6ВенгриязщМилош Керкез
5ФранциязщЖереми Жаке
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7ГерманияпзФлориан Вирц
38НидерландыпзРайан Гравенберх
73АнглияпзРио Нгумоа
29ФранциянпБрэдли Баркола
9ШвециянпАлександер Исак
1НидерландыврБарт Вербрюгген
44ХорватиязщЛука Вушкович
21ФранциязщОливье Боскальи
24ТурциязщФерди Кадыоглу
5АнглиязщЛьюис Данк
25ПарагвайпзДиего Гомес
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
14ИспанияпзЧема Андрес
13ГерманияпзПаскаль Грос
26ШвецияпзЯсин Аяри
19ГрециянпХаралампос Костулас
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
21.03.2026Англия — Премьер-лига31-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.02.2026Кубок Англии1/16 финалаЛиверпуль3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турЛиверпуль2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
19.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 2Ливерпуль
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турЛиверпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финалаБрайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ливерпуль
31.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турЛиверпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ливерпуль
29.01.2023Кубок Англии1/16 финалаБрайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Астон Вилла811
7
Лига конференций
Брентфорд710
8 Лидс Юнайтед710
9 Эвертон710
10 Ипсвич Таун810
11 Халл Сити79
12 Ньюкасл Юнайтед78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ноттингем Форест86
18
Зона вылета
Ковентри Сити76
19
Зона вылета
Фулхэм75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ливерпуль
0%
Ничья
0%
Брайтон энд Хоув Альбион
100%

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