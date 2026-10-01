Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|73
|пз
|Рио Нгумоа
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|14
|пз
|Чема Андрес
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|19
|нп
|Харалампос Костулас
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|21.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|9
|Эвертон
|7
|10
|10
|Ипсвич Таун
|8
|10
|11
|Халл Сити
|7
|9
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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