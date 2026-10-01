Актобе - Кайрат 25 Октября прямая трансляция
25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
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Составы команд
Актобе
Актобе
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|16.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|06.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 2
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|06.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|29
|68
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|28
|63
| 3
Лига конференций
|Астана
|28
|52
|4
|Окжетпес
|29
|51
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|28
|44
|7
|Тобол
|29
|41
|8
|Улытау
|29
|35
|9
|Женис
|29
|33
|10
|Каспий
|29
|33
|11
|Кызыл-Жар
|29
|31
|12
|Атырау
|28
|27
|13
|Иртыш П
|28
|26
|14
|Жетысу
|29
|26
| 15
Зона вылета
|Алтай
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
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