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Актобе - Кайрат 25 Октября прямая трансляция

25 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 29-й тур
Актобе
Кайрат

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Составы команд
Актобе
Актобе
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
16.03.2026Казахстан — Премьер-лига2-й турКайрат1 : 0Актобе
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турКайрат1 : 0Актобе
30.05.2025Казахстан — Премьер-лига11-й турАктобе1 : 2Кайрат
04.10.2024Казахстан — Премьер-лига22-й турАктобе2 : 1Кайрат
20.04.2024Казахстан — Премьер-лига5-й турКайрат1 : 3Актобе
06.08.2023Казахстан - Премьер-лига18-й турАктобе4 : 2Кайрат
14.05.2023Казахстан - Премьер-лига9-й турКайрат2 : 1Актобе
06.11.2022Казахстан - Премьер-лига26-й турАктобе4 : 1Кайрат
06.03.2022Казахстан - Премьер-лига1-й турКайрат2 : 0Актобе
16.10.2021Казахстан - Премьер-лига24-й турАктобе1 : 2Кайрат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2968
2
Лига конференций
Кайрат2863
3
Лига конференций
Астана2852
4 Окжетпес2951
5 Актобе2845
6 Елимай2844
7 Тобол2941
8 Улытау2935
9 Женис2933
10 Каспий2933
11 Кызыл-Жар2931
12 Атырау2827
13 Иртыш П2826
14 Жетысу2926
15
Зона вылета
Алтай2824
16
Зона вылета
Кайсар2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Актобе
0%
Ничья
0%
Кайрат
0%

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