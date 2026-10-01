ПСВ Эйндховен - Фейеноорд 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
25 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фейеноорд
Роттердам
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|18
|пз
|Филип Костич
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|6
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
Главные тренеры
|Петер Бош
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 3
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 0
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|24.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|04.08.2023
|Суперкубок Нидерландов 2023
|Финал
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Херенвен
|9
|12
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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