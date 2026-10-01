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ПСВ Эйндховен - Фейеноорд 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
25 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Фейеноорд

Стартовый состав
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Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фейеноорд
Роттердам
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4КюрасаозщАрмандо Обиспо
17БразилиязщМауро Жуниор
31БельгиязщНоа Фернандес
18СербияпзФилип Костич
24ЯпонияпзКодаи Сано
5ХорватияпзИван Перишич
20НидерландыпзГус Тиль
19Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
1ГерманияврТьярк Эрнст
26НидерландызщДживайро Рид
4ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
6НидерландызщДжерри Сен-Жюст
35ИспаниязщМика Мармоль
8НидерландыпзГиваи Зехиэль
34БельгияпзШарль Ванхаутте
28МароккопзУссама Таргаллин
10НидерландыпзЛучано Валенте
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
19ИспаниянпНачо Ферри
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыДжованни ван Бронкхорст
История личных встреч
01.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПСВ Эйндховен3 : 0Фейеноорд
26.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турФейеноорд2 : 3ПСВ Эйндховен
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд2 : 3ПСВ Эйндховен
05.02.2025Кубок Нидерландов1/4 финалаПСВ Эйндховен2 : 0Фейеноорд
22.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПСВ Эйндховен3 : 0Фейеноорд
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4Фейеноорд
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПСВ Эйндховен2 : 2Фейеноорд
24.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финалаФейеноорд1 : 0ПСВ Эйндховен
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турФейеноорд1 : 2ПСВ Эйндховен
04.08.2023Суперкубок Нидерландов 2023ФиналФейеноорд0 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Гоу Эхед Иглс1014
9 Херенвен912
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПСВ Эйндховен
0%
Ничья
0%
Фейеноорд
0%

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