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Манчестер Юнайтед - Борнмут 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
1БельгияврСенне Ламменс
15ФранциязщЛени Йоро
5АнглиязщГарри Магуайр
2ПортугалиязщДиогу Дало
3МароккозщНуссайр Мазрауи
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17БразилияпзАндрей Сантос
20КамерунпзКарлос Балеба
16Кот-д&#039;ИвуарпзАмад Диалло
18БельгияпзЮри Тилеманс
19КамеруннпБрайан Мбемо
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
12СШАпзТайлер Адамс
37Бразилияпз Райан
16АнглияпзМаркус Таверньер
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
АнглияМайкл Кэррик
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
20.03.2026Англия — Премьер-лига31-й турБорнмут2 : 2Манчестер Юнайтед
15.12.2025Англия — Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед4 : 4Борнмут
31.07.2025Летняя серия Премьер-лиги2-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
27.04.2025Англия — Премьер-лига34-й турБорнмут1 : 1Манчестер Юнайтед
22.12.2024Англия — Премьер-лига17-й турМанчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2Манчестер Юнайтед
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед0 : 3Борнмут
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турМанчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Астон Вилла811
7
Лига конференций
Брентфорд710
8 Лидс Юнайтед710
9 Эвертон710
10 Ипсвич Таун810
11 Халл Сити79
12 Ньюкасл Юнайтед78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ноттингем Форест86
18
Зона вылета
Ковентри Сити76
19
Зона вылета
Фулхэм75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Манчестер Юнайтед
100%
Ничья
0%
Борнмут
0%

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