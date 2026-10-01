Манчестер Юнайтед - Борнмут 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|2
|зщ
|Диогу Дало
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Андрей Сантос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|16
|пз
|Амад Диалло
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|37
|пз
|Райан
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Марко Розе
История личных встреч
|20.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Астон Вилла
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|9
|Эвертон
|7
|10
|10
|Ипсвич Таун
|8
|10
|11
|Халл Сити
|7
|9
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|6
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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